В Україні ранніми зерновими засіяно понад чверть запланованих площ
Київ • УНН
КИЇВ. 24 березня. УНН. Станом на 24 березня посів ярих зернових культур проведено на площі 620 тис. га, або 26% до прогнозу (2402 тис. га), передає УНН з посиланням на прес-службу КМУ.
Зокрема, ранніми зерновими та зернобобовими культурами засіяно:
- ярою пшеницею - 20 тис. га, або 10% до прогнозу (190 тис. га);
- ярим ячменем – 430 тис. га, або 25% до прогнозу (1728 тис. га);
- вівсом – 26 тис. га, або 13% до прогнозу (208 тис. га);
- горохом - 144 тис. га, або 52% до прогнозу (276 тис. га).
Як вже повідомлялося раніше, вся посівна площа під урожай 2017 року очікується на рівні 26,8 млн га (на рівні 2016 року).
Зернові культури прогнозується посіяти на площі 14,4 млн га (54% у структурі посівних площ). Посів ярих зернових культур планується на площі 7,2 млн га, в тому числі ранніх ярих зернових – 2,4 млн га.
Як повідомляв УНН, 9 березня стартувала весняна посівна компанія в Україні.