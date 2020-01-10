В Украине "прикрыли" 911 игорных заведений
Киев • УНН
КИЕВ. 10 января. УНН. Прокуратура совместно с правоохранительными органами пресекли деятельность 911 нелегальных игорных заведений в Украине. Об этом сообщили УНН в пресс-службе Офиса Генпрокурора.
"Офис Генерального прокурора совместно с правоохранительными органами в рамках противодействия незаконному игорному бизнесу прекратили деятельность 911 нелегальных игорных заведений", - говорится в сообщении.
По фактам занятия игорным бизнесом, как указано, начато 437 уголовных производств, в рамках которых под процессуальным руководством прокуратуры провели почти 1,2 тыс. обысков, изъяли 11,6 тыс. единиц игрового оборудования и компьютерной техники, наличные средства, а также черновые записи.
Напомним, нардепы не поддержали в первом чтении законопроект об игорном бизнесе и отправили его на доработку.
После этого Президент Украины Владимир Зеленский заявил о немедленном закрытии всех игорных заведений в Украине.
В Украине за один день закрыли более 5,3 тысячи нелегальных игровых залов.