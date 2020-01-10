В Україні "прикрили" 911 гральних закладів
Київ • УНН
КИЇВ. 10 січня. УНН. Прокуратура спільно з правоохоронними органами припинили діяльність 911 нелегальних гральних закладів в Україні. Про це УНН повідомили у пресслужбі Офісу Генпрокурора.
"Офіс Генерального прокурора спільно з правоохоронними органами в рамках протидії незаконному гральному бізнесу припинили діяльність 911 нелегальних гральних закладів", - йдеться у повідомленні.
За фактами зайняття гральним бізнесом, як вказано, розпочато 437 кримінальних проваджень, у межах яких за процесуального керівництва прокуратури провели майже 1,2 тис. обшуків, вилучили 11,6 тис. одиниць ігрового обладнання та комп’ютерної техніки, готівкові кошти, а також чорнові записи.
Нагадаємо, нардепи не підтримали у першому читанні законопроект про гральний бізнес і відправили його на доопрацювання.
Після цього Президент України Володимир Зеленський заявив про негайне закриття всіх гральних закладів в Україні.
В Україні за один день закрили понад 5,3 тисячі нелегальних гральних залів.