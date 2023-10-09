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В Украине усилили меры безопасности в поездах и на вокзалах: появились патрули маршалов, которые будут работать тайно

Киев • УНН

 • 464715 просмотра

КИЕВ. 9 октября. УНН. Укрзализныця вводит маршалов железнодорожной безопасности на вокзалах и в поездах. Об этом Укрзализныця сообщила в Телеграмм, пишет УНН.

Цитата

«На вокзальных комплексах и в поездах Укрзализныци начали работу Первые маршалы железнодорожной безопасности. Это работники ведомственной военизированной охраны общества, главная задача которых — контролировать ситуацию безопасности в пассажирских перевозках и своевременно реагировать в случае необходимости», - говорится в сообщении.

Детали

Сообщается, что маршалы не будут работать публично, то есть не будут носить униформу, в отличие от коллег-охранников, работающих на объектах железной дороги в служебной форме со всеми знаками различия.

Цитата

«Это распространенная модель работы подразделений безопасности на авиационных маршрутах. Перед нашими маршалами, которые инкогнито находятся в поездах и на вокзалах, стоит задача оценить риски и оперативно отреагировать на угрозу, которая может возникать во время путешествия пассажиров», – отметил председатель правления АО «Укрзализныця» Евгений Лященко.

Дополнительно

Первые маршалы Укрзализныци начали свою работу в сентябре, в частности, они работают на одном из популярных западных направлений, который сейчас требует большего внимания для обеспечения безопасности пассажиров.

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