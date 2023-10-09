В Україні посили заходи безпеки у поїздах та на вокзалах: з'явилися патрулі маршалів, які працюватимуть таємно
Київ • УНН
КИЇВ. 9 жовтня. УНН. Укрзалізниця запроваджує маршалів залізничної безпеки на вокзалах та в поїздах. Про це Укрзалізниця повідомила в Телеграм, пише УНН.
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«На вокзальних комплексах та в поїздах Укрзалізниці розпочали роботу перші маршали залізничної безпеки. Це працівники відомчої воєнізованої охорони товариства, головне завдання яких — контролювати безпекову ситуацію в пасажирських перевезеннях та своєчасно реагувати у разі потреби», - йдеться у повідомленні.
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Повідомляється, що маршали будуть працювати не публічно, тобто не носитимуть форму, на відміну від колег-охоронців, які працюють на об’єктах залізниці у службовій формі з усіма знаками розрізнення.
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«Це розповсюджена модель роботи безпекових підрозділів на авіаційних маршрутах. Перед нашими маршалами, які інкогніто знаходяться в поїздах та на вокзалах, стоїть завдання оцінити ризики та оперативно відреагувати на загрозу, яка може виникати під час подорожі пасажирів», – зазначив голова правління АТ «Укрзалізниця» Євген Лященко.
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Перші маршали Укрзалізниці розпочали свою роботу у вересні, зокрема, вони працюють на одному з популярних західних напрямків, який наразі потребує більшої уваги для гарантування безпеки пасажирів.
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