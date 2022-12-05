В Украине показали документальный фильм "Возвращение" о работе над обменами пленных

Цитата

“Защитники Азовстали возвращаются домой. Эта лента — рассказ о сложном процессе переговоров и наших героев, которых встречают после плена родные”, — отметил Лубинец.

Он также добавил, что фильм “Возвращение” демонстрирует, как вся команда работает, и что стоит за процессами обмена.

“Рад быть частью этой команды. Мы помним о всех, кто в плену, мы вернем всех. Мы — победим!”, — подчеркнул он.