В Украине показали документальный фильм "Возвращение" о работе над обменами пленных
Киев • УНН
КИЕВ. 6 декабря. УНН. В Украине показали документальный фильм “Возвращение” о работе над обменами пленных. Об этом в Telegram сообщил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец, передает УНН.
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“Защитники Азовстали возвращаются домой. Эта лента — рассказ о сложном процессе переговоров и наших героев, которых встречают после плена родные”, — отметил Лубинец.
Он также добавил, что фильм “Возвращение” демонстрирует, как вся команда работает, и что стоит за процессами обмена.
“Рад быть частью этой команды. Мы помним о всех, кто в плену, мы вернем всех. Мы — победим!”, — подчеркнул он.