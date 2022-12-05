В Україні показали документальний фільм “Повернення” про роботу над обмінами полонених
Київ • УНН
КИЇВ. 6 грудня. УНН. В Україні показали документальний фільм “Повернення” про роботу над обмінами полонених. Про це в Telegram повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець, передає УНН.
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“Захисники Азовсталі повертаються додому. Ця стрічка — розповідь про складний процес перемовин і наших героїв, яких зустрічають після полону рідні”, — зазначив Лубінець.
Він також додав, що фільм “Повернення” демонструє, як уся команда працює, та що стоїть за процесами обміну.
“Радий бути частиною цієї команди. Ми пам’ятаємо про всіх, хто в полоні, ми повернемо всіх. Ми — переможемо!”, — наголосив він.