В Украине начал действовать закон о новых правилах проведения фитосанитарной экспертизы
Киев • УНН
КИЕВ. 2 февраля. УНН. В Украине начал действовать закон, который позволит частным компаниям проводить фитосанитарную экспертизу, передает УНН.
Отныне фитосанитарную экспертизу смогут проводить не только государственные, но и частные лаборатории, однако частные - только для экспорта. Выбрать лабораторию сможет владелец товаров. Порядок проведения экспертизы должен быть установлен правительством. Соответствующие изменения внесли в закон "О карантине растений".
Напомним, 2 августа Президент подписал важный закон про фитосанитарный контроль с ЕС .
Ранее Украина ввела фитосанитарные стандарты Евросоюза.