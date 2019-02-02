В Україні почав діяти закон про нові правила проведення фітосанітарної експертизи
Київ • УНН
КИЇВ. 2 лютого. УНН. В Україні почав діяти закон, який дозволить приватним компаніям проводити фітосанітарну експертизу, передає УНН.
Відтепер фітосанітарну експертизу зможуть проводити не тільки державні, а й приватні лабораторії, проте приватні - тільки для експорту товарів. Обрати лабораторію зможе власник товарів. Порядок проведення експертизи має бути встановлено урядом. Відповідні зміни внесли до закону "Про карантин рослин".
Нагадаємо, 2 серпня Президент підписав важливий закон про фітосанітарний контроль із ЄС.
Раніше Україна запровадила фітосанітарні стандарти Євросоюзу.