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В Украине планируют ввести цифровую растаможку авто за 5 минут

В Украине планируют ввести цифровую растаможку авто за 5 минут

Киев • УНН

 • 148686 просмотра

КИЕВ. 18 июня. УНН. В ближайшее время правительство внедрит в Украине цифровое растаможивание автомобилей за 5 минут. Об этом сообщил Премьер-министр Денис Шмыгаль, передает УНН.

Цитата

"В последнем разговоре с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен мы говорили о планах Украины по большой программе цифровизации. В ближайшее время правительство Украины внедрит цифровое растаможивание авто за 5 минут. Без махинаций и коррупции. Все автоматически, прозрачно и быстро. Это часть нашего проекта "Цифровая таможня", - написал Шмыгаль в Telegram.

Детали

По его словам, также Украина в ближайшее время планирует присоединиться к Конвенции о процедуре совместного транзита.

"Это позволяет обмениваться данными с таможнями европейских стран и также устраняет пространство для любых махинаций. Для бизнеса и граждан — это новое качество сервиса, где все максимально быстро и удобно", - отметил Шмигаль.

Дополнение

Правительство одобрило законопроект, предусматривающий растаможку авто в "Дія".

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