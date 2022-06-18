В Україні планують запровадити цифрове розмитнення авто за 5 хвилин

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"В останній розмові з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн ми говорили про плани України щодо великої програми цифровізації. Найближчим часом уряд України впровадить цифрове розмитнення авто за 5 хвилин. Без жодних махінацій та корупції. Усе автоматично, прозоро та швидко. Це частина нашого проєкту "Цифрова митниця", - написав Шмигаль у Telegram.

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За його словами, також Україна найближчим часом планує приєднатися до Конвенції про процедуру спільного транзиту.

"Це дозволяє обмінюватися даними з митницями європейських країн і так само усуває простір для будь-яких махінацій. Для бізнесу і громадян — це нова якість сервісу, де все максимально швидко і зручно", - зазначив Шмигаль.

Доповнення

Уряд схвалив законопроект, який передбачає розмитнення авто в "Дії".



