В Україні планують запровадити цифрове розмитнення авто за 5 хвилин
Київ • УНН
КИЇВ. 18 червня. УНН. Найближчим часом уряд впровадить в Україні цифрове розмитнення автомобілів за 5 хвилин. Про це повідомив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль, передає УНН.
Цитата
"В останній розмові з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн ми говорили про плани України щодо великої програми цифровізації. Найближчим часом уряд України впровадить цифрове розмитнення авто за 5 хвилин. Без жодних махінацій та корупції. Усе автоматично, прозоро та швидко. Це частина нашого проєкту "Цифрова митниця", - написав Шмигаль у Telegram.
Деталі
За його словами, також Україна найближчим часом планує приєднатися до Конвенції про процедуру спільного транзиту.
"Це дозволяє обмінюватися даними з митницями європейських країн і так само усуває простір для будь-яких махінацій. Для бізнесу і громадян — це нова якість сервісу, де все максимально швидко і зручно", - зазначив Шмигаль.
Доповнення
Уряд схвалив законопроект, який передбачає розмитнення авто в "Дії".