В Украине планируют отдать государственные объекты угольной отрасли под приватизацию - Оржель

“Большое амбициозная, но очень проблемный на сегодня задача в Украине — угольная отрасль. Государственная угольная отрасль — убыточная. 32 тысячи людей работающих в этой области, с семьями это около 200 тысяч человек, проблемы которых мы должны решить. Мы должны определить на уровне аудита, что не так, должны построить логику когда и при каких условиях эти объекты государственной собственности могут быть приватизированы, отданные в аренду под жесткие обязательства, а также имеют возможность выйти на безубыточный уровень”, — заявил Оржель.

По его словам будут те шахты, которые в соответствии с графиком ликвидации, будут ликвидированы.

“В Украине есть шахты, которые ликвидируются 18 лет. 18 лет на шахты тратятся деньги. Такого не будет больше. Когда мы говорим о ликвидации, мы говорим о людях. Мы должны найти людям работу и новые возможности для жизни”, — отметил Оржель.

Напомним, Министерство энергетики начало аудит государственных шахт для определения перспектив отрасли.