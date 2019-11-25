В Україні планують віддати державні об’єкти вугільної галузі під приватизацію – Оржель
Київ • УНН
КИЇВ. 25 листопада. УНН. В Україні планують віддати державні об’єкти вугільної галузі під приватизацію і в оренду. Про це заявив на брифінгу щодо змін у сфері енергетики і екології міністр енергетики та навколишнього середовища Олексій Оржель, передає кореспондент УНН.
“Велике амбітне, але дуже проблемне на сьогодні завдання в Україні — вугільна галузь. Державна вугільна галузь — збиткова. 32 тисячі людей які працюють в цій галузі, з сім’ями це близько 200 тисяч людей, проблеми яких ми маємо вирішити. Ми маємо визначити на рівні аудиту, що не так, маємо побудувати логіку коли і за яких умов ці об’єкти державної власності можуть бути приватизовані, віддані в оренду під жорсткі інвестиційні зобов’язання, а також мають можливість вийти на беззбитковий рівень”, — заявив Оржель.
За його словами будуть ті шахти, які згідно з графіком ліквідації, будуть ліквідовані.
“В Україні є шахти, які ліквідуються 18 років. 18 років на шахти витрачаються гроші. Такого не буде більше. Коли ми говоримо про ліквідацію, ми говоримо про людей. Ми маємо знайти людям роботу і нові можливості для життя”, — зазначив Оржель.
Нагадаємо, Міністерство енергетики розпочало аудит державних шахт для визначення перспектив галузі.