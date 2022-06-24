В Украине объявили штормовое предупреждение: в каких областях ожидается непогода

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Киев • УНН

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КИЕВ. 24 июня. УНН. Сегодня во многих регионах Украины ожидается ухудшение погоды. В частности, синоптики предупреждают о грозах, граде и шквалах, информирует УНН со ссылкой на данные ГСЧС.

Детали 

В Укргидрометценре предупреждают о грозах днем 24 июня в южных, восточных, большинстве центральных и Сумской областях, в отдельных районах ожидается град и шквалы 15-20 м/с. Призывают учитывать метеорологические предупреждения и не пренебрегать правилами безопасности во время непогоды.

В ГСЧС сообщили правила поведения во время грозы:

  • если вы находитесь дома – закройте все окна и двери, в помещении не должно быть сквозняка;
  • в случае штормового предупреждения не паркуйте автомобиль под деревьями или высокими конструкциями;
  • не прячьтесь под высокие деревья, особенно одиночные, также помните об опасности падения тяжелых ветвей, которые могут сломаться из-за сильного ветра;
  • избегайте металлических конструкций, уличных фонарей, металлических башен, опор электропередач;
  • если вы в лесу – держитесь места, где растут низкие деревья;
  • если вы в поле - лучше присесть в яму или траншею, тело должно иметь как можно меньше точек соприкосновения с землей;
  • находясь в горах, избегайте разных выступов и возвышений;
  • не пользуйтесь электроприборами во время грозы, лучше их выключить из сети. Это касается и мобильного телефона;
  • нельзя купаться в водоемах. Если вы в лодке и видите, что приближающаяся непогода – направляйтесь к берегу.

Напомним 

Украинские синоптики предупреждали, что температура воздуха в Украине опустится ниже 30 градусов с отметкой "плюс" с середины июня.

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