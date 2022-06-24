В Украине объявили штормовое предупреждение: в каких областях ожидается непогода
Киев • УНН
КИЕВ. 24 июня. УНН. Сегодня во многих регионах Украины ожидается ухудшение погоды. В частности, синоптики предупреждают о грозах, граде и шквалах, информирует УНН со ссылкой на данные ГСЧС.
Детали
В Укргидрометценре предупреждают о грозах днем 24 июня в южных, восточных, большинстве центральных и Сумской областях, в отдельных районах ожидается град и шквалы 15-20 м/с. Призывают учитывать метеорологические предупреждения и не пренебрегать правилами безопасности во время непогоды.
В ГСЧС сообщили правила поведения во время грозы:
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- если вы находитесь дома – закройте все окна и двери, в помещении не должно быть сквозняка;
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- в случае штормового предупреждения не паркуйте автомобиль под деревьями или высокими конструкциями;
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- не прячьтесь под высокие деревья, особенно одиночные, также помните об опасности падения тяжелых ветвей, которые могут сломаться из-за сильного ветра;
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- избегайте металлических конструкций, уличных фонарей, металлических башен, опор электропередач;
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- если вы в лесу – держитесь места, где растут низкие деревья;
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- если вы в поле - лучше присесть в яму или траншею, тело должно иметь как можно меньше точек соприкосновения с землей;
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- находясь в горах, избегайте разных выступов и возвышений;
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- не пользуйтесь электроприборами во время грозы, лучше их выключить из сети. Это касается и мобильного телефона;
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- нельзя купаться в водоемах. Если вы в лодке и видите, что приближающаяся непогода – направляйтесь к берегу.
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Напомним
Украинские синоптики предупреждали, что температура воздуха в Украине опустится ниже 30 градусов с отметкой "плюс" с середины июня.