В Україні оголосили штормове попередження: у яких областях очікується негода

Деталі

В Укргідрометценрі попереджають про грози вдень 24 червня у південних, східних, більшості центральних та Сумській областях, в окремих районах очікується град та шквали 15-20 м/с. Закликаєть зважати на метеорологічні попередження та не нехтувати правилами безпеки під час негоди.

У ДСНС повідомили правила поведінки під час грози:



якщо ви перебуваєте вдома – зачиніть всі вікна та двері, у приміщенні не повинно бути протягу;



у разі штормового попередження не паркуйте автівку під деревами або високими конструкціями;



не ховайтесь під високі дерева, особливо поодинокі, також пам'ятайте про небезпеку падіння важких гілок, які можуть зламатися через сильний вітер;



уникайте металевих конструкцій, вуличних ліхтарів, металевих веж, опор електропередач;



якщо ви в лісі - тримайтеся місця, де ростуть низькі дерева;



якщо ви в полі - краще присісти у яму чи траншею, тіло повинно мати якнайменше точок дотику із землею;



перебуваючи в горах, уникайте різних виступів і підвищень;



не користуйтеся електроприладами під час грози, краще їх вимкнути з мережі. Це стосується і мобільного телефону;



не можна купатися у водоймах. Якщо ви у човні і бачите, що наближається негода – прямуйте до берега.



Нагадаємо

Українські синоптики попереджали, що температура повітря в Україні опуститься нижче 30 градусів із позначкою "плюс" з середини червня.