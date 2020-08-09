В Украине ожидается ухудшение погодных условий
Киев • УНН
КИЕВ. 9 августа. УНН. В Украине в понедельник, 10 августа, ожидается ухудшение погодных условий: гроза прогнозируется не только в Киеве и Киевской области, но и в северных и большинстве центральных областей страны. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.
"По данным УкрГидрометцентра, 10 августа утром и днем гроза по Киеву и Киевской области. Также, 10 августа, ожидается гроза утром и днем в западных, северных и большинстве центральных областей Украины", - говорится в сообщении.
Как сообщал УНН, новая неделя в Киеве начнется с грозы.
Напомним, в общем, по прогнозу синоптиков, август будет жарким, с высокой температурой воздуха 30 градусов и выше. Ожидаются периоды определенных погодных изменений, снижения температуры, но они будут очень кратковременны.