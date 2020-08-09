В Україні очікується погіршення погодних умов
Київ • УНН
КИЇВ. 9 серпня. УНН. В Україні у понеділок, 10 серпня, очікується погіршення погодних умов: гроза прогнозується не лише у Києві та Київській області, а й у північних та більшості центральних областей країни. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресцентр Держслужби з надзвичайних ситуацій.
"За даними УкрГідрометцентру, 10 серпня вранці та вдень гроза по Києву та Київській області. Також, 10 серпня, очікується гроза вранці та вдень у західних, північних та більшості центральних областей України", - йдеться в повідомленні.
Як повідомляв УНН, новий тиждень у Києві розпочнеться з грози.
Нагадаємо, загалом, за прогнозом синоптиків, серпень буде спекотним, з високою температурою повітря 30 градусів і вище. Очікуються періоди певних погодних змін, зниження температури, але вони будуть дуже короткочасні.