В Україні очікується погіршення погодних умов

"За даними УкрГідрометцентру, 10 серпня вранці та вдень гроза по Києву та Київській області. Також, 10 серпня, очікується гроза вранці та вдень у західних, північних та більшості центральних областей України", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНН, новий тиждень у Києві розпочнеться з грози.

Нагадаємо, загалом, за прогнозом синоптиків, серпень буде спекотним, з високою температурою повітря 30 градусів і вище. Очікуються періоди певних погодних змін, зниження температури, але вони будуть дуже короткочасні.