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В Украине обещают тестировать на COVID-19 до 120 тысяч человек в день

В Украине обещают тестировать на COVID-19 до 120 тысяч человек в день

Киев  •  УНН

 • 11709 просмотра

КИЕВ. 5 ноября. УНН. За 3-4 недели в Украине увеличат количество ежедневных тестов на новый коронавирус COVID-19 до 100-120 тысяч. Об этом в эфире программы “Право на власть” заявил министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент УНН.

“Моя позиция — что все без исключения люди, которые нуждаются в тестировании в Украине, должны его получать бесплатно. И наша стратегия тестирования, я уверен что через три-четыре недели, после того как на рынке уже появятся тесты, которые мы закупаем, быстрые тесты на антиген плюс ИФА на антиген, вместе с ПЦР-тестами мы доведемколичество тестирований до 100-120 тысяч в сутки”, — сказал министр.

По его мнению, этого будет достаточно для того, чтобы всех людей тестировать без очередей.

Напомним, Министерство здравоохранения рассчитывает увеличить количество коек для лечения больных коронавирусной болезни COVID-19 еще на 20 тысяч.

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