В Украине обещают тестировать на COVID-19 до 120 тысяч человек в день

“Моя позиция — что все без исключения люди, которые нуждаются в тестировании в Украине, должны его получать бесплатно. И наша стратегия тестирования, я уверен что через три-четыре недели, после того как на рынке уже появятся тесты, которые мы закупаем, быстрые тесты на антиген плюс ИФА на антиген, вместе с ПЦР-тестами мы доведемколичество тестирований до 100-120 тысяч в сутки”, — сказал министр.

По его мнению, этого будет достаточно для того, чтобы всех людей тестировать без очередей.

Напомним, Министерство здравоохранения рассчитывает увеличить количество коек для лечения больных коронавирусной болезни COVID-19 еще на 20 тысяч.