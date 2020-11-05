В Украине обещают тестировать на COVID-19 до 120 тысяч человек в день
Киев • УНН
КИЕВ. 5 ноября. УНН. За 3-4 недели в Украине увеличат количество ежедневных тестов на новый коронавирус COVID-19 до 100-120 тысяч. Об этом в эфире программы “Право на власть” заявил министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент УНН.
“Моя позиция — что все без исключения люди, которые нуждаются в тестировании в Украине, должны его получать бесплатно. И наша стратегия тестирования, я уверен что через три-четыре недели, после того как на рынке уже появятся тесты, которые мы закупаем, быстрые тесты на антиген плюс ИФА на антиген, вместе с ПЦР-тестами мы доведемколичество тестирований до 100-120 тысяч в сутки”, — сказал министр.
По его мнению, этого будет достаточно для того, чтобы всех людей тестировать без очередей.
Напомним, Министерство здравоохранения рассчитывает увеличить количество коек для лечения больных коронавирусной болезни COVID-19 еще на 20 тысяч.