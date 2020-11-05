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В Україні обіцяють тестувати на COVID-19 до 120 тисяч людей на день

Київ • УНН

 • 11721 перегляди

КИЇВ. 5 листопада. УНН. За 3-4 тижні в Україні збільшать кількість щоденних тестувань на новий коронавірус COVID-19 до 100-120 тисяч. Про це в ефірі програми “Право на владу” заявив міністр охорони здоров’я Максим Степанов, передає кореспондент УНН.

“Моя позиція — що всі без виключення люди, які потребують тестування в Україні, повинні його отримувати безкоштовно. І наша стратегія тестування, я впевнений що за три-чотири тижні, після того як на ринку вже з’являться тести, які ми закуповуємо, швидкі тести на антиген плюс ІФА на антиген, разом з ПЛР-тестами ми доведемо кількість тестувань до 100-120 тисяч на добу”, — сказав міністр.

На його думку, цього буде достатньо для того, щоб всіх людей тестувати без черг.

Нагадаємо, Міністерство охорони здоров’я розраховує збільшити кількість ліжок для лікування хворих на коронавірусну хворобу COVID-19 ще на 20 тисяч.

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