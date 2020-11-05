У МОЗ розраховують виділити для лікування пацієнтів з COVID-19 ще 20 тис. ліжок

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Київ • УНН

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КИЇВ. 5 листопада. УНН. Міністерство охорони здоров’я розраховує збільшити кількість ліжок для лікування хворих на коронавірусну хворобу COVID-19 ще на 20 тисяч. Про це заявив на брифінгу міністр охорони здоров’я Максим Степанов, передає кореспондент УНН.

"Є певна кількість ліжок, яка може бути відведена під лікування хворих на COVID-19, тому що інші хвороби не робили канікул…У зв'язку з цим було виділено 52 тисячі ліжок. Це та кількість, яка може бути виділена - 30% від цього ліжкового фонду…Ми зараз робимо розрахунки і розраховуємо додати ще 20 тисяч ліжок до цієї кількості…", - розповів Степанов.

Нагадаємо, Степанов повідомив, що для обладнання додатковими лікарняними ліжками у рамках боротьби з пандемією COVID-19 держава виділила 5,3 мільярди гривень.

Як повідомляв УНН, в Україні на 8 годину 5 листопада зафіксовано вже 430 тисяч випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст випадків за добу — антирекорд третій день поспіль у понад 9,8 тисяч.

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