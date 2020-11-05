У МОЗ розраховують виділити для лікування пацієнтів з COVID-19 ще 20 тис. ліжок

"Є певна кількість ліжок, яка може бути відведена під лікування хворих на COVID-19, тому що інші хвороби не робили канікул…У зв'язку з цим було виділено 52 тисячі ліжок. Це та кількість, яка може бути виділена - 30% від цього ліжкового фонду…Ми зараз робимо розрахунки і розраховуємо додати ще 20 тисяч ліжок до цієї кількості…", - розповів Степанов.

Нагадаємо, Степанов повідомив, що для обладнання додатковими лікарняними ліжками у рамках боротьби з пандемією COVID-19 держава виділила 5,3 мільярди гривень.

Як повідомляв УНН, в Україні на 8 годину 5 листопада зафіксовано вже 430 тисяч випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст випадків за добу — антирекорд третій день поспіль у понад 9,8 тисяч.