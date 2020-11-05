В Минздраве рассчитывают выделить для лечения пациентов с COVID-19 еще 20 тыс. коек

"Есть определенное количество коек, которое может быть отведено под лечения больных COVID-19, потому что другие болезни не делали каникул... В связи с этим было выделено 52 тысячи коек. Это то количество, которое может быть выделено - 30% этого коечного фонда... Мы сейчас делаем расчеты и рассчитываем добавить еще 20 тысяч коек к этому числу...", - рассказал Степанов.

Напомним, Степанов сообщил, что для оборудования дополнительными больничными койками в рамках борьбы с пандемией COVID-19 государство выделило 5,3 миллиарда гривен.

Как сообщал УНН, в Украине на 8:00 5 ноября зафиксировано уже 430 тысяч случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост случаев за сутки - антирекорд третий день подряд в более чем 9,8 тысяч.