В Украине наиболее горячей точкой является Херсон - Арестович
Киев • УНН
КИЕВ. 1 марта. УНН. Наиболее горячей точкой в Украине является Херсон. Также горячо на северо-западном направлении от Киева и в Харькове. Об этом сообщил советник главы Офиса президента Алексей Арестович в эфире одного из украинских телеканалов, передает корреспондент УНН.
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"Сейчас самая горячая точка, это Херсон. Там идут уличные бои, подразделения Вооруженных Сил и ТрО с российскими оккупантами. Вторая точка это северо-западное направление от Киева, где враг пытается группироваться и перегруппироваться. Мы наносим мощный артиллерийский удар по нему", - рассказал Арестович.
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Он отметил, что Харьков также является горячей точкой.
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Из Херсона, где сегодня вражеский снаряд попал в многоквартирные дома, сообщают об одном погибшем человеке и четырех пострадавших мирных жителях, а также одного госпитализированного военного.
1 марта сообщалось, что в Херсон зашли вражеские оккупанты, были слышны выстрелы.
Кроме того, 1 марта, ракеты оккупантов попали в здание Харьковской ОГА, оперный театр, филармонию и часть жилого массива.
В результате обстрела погибло не менее 10 человек, травмы получили более 20.