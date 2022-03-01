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В Украине наиболее горячей точкой является Херсон - Арестович

В Украине наиболее горячей точкой является Херсон - Арестович

Киев • УНН

 • 251570 просмотра

КИЕВ. 1 марта. УНН. Наиболее горячей точкой в Украине является Херсон. Также горячо на северо-западном направлении от Киева и в Харькове. Об этом сообщил советник главы Офиса президента Алексей Арестович в эфире одного из украинских телеканалов, передает корреспондент УНН.

Цитата

"Сейчас самая горячая точка, это Херсон. Там идут уличные бои, подразделения Вооруженных Сил и ТрО с российскими оккупантами. Вторая точка это северо-западное направление от Киева, где враг пытается группироваться и перегруппироваться. Мы наносим мощный артиллерийский удар по нему", - рассказал Арестович.

Детали

Он отметил, что Харьков также является горячей точкой.

Дополнение

Из Херсона, где сегодня вражеский снаряд попал в многоквартирные дома, сообщают об одном погибшем человеке и четырех пострадавших мирных жителях, а также одного госпитализированного военного.

1 марта сообщалось, что в Херсон зашли вражеские оккупанты, были слышны выстрелы.

Кроме того, 1 марта, ракеты оккупантов попали в здание Харьковской ОГА, оперный театр, филармонию и часть жилого массива.

В результате обстрела погибло не менее 10 человек, травмы получили более 20.

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