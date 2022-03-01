В Україні найбільш гарячою точкою є Херсон – Арестович
Київ • УНН
КИЇВ. 1 березня. УНН. Найбільш гарячою точкою в Україні є Херсон. Також гаряче на північно-західному напрямку від Києва та у Харкові. Про це повідомив радник глави Офісу президента Олексій Арестович в ефірі одного з українських телеканалів, передає кореспондент УНН.
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"Зараз найбільш гаряча точка, це Херсон. Там ідуть вуличні бої, підрозділи Збройних Сил і ТрО з російськими окупантами. Друга точка це північно-західний напрямок від Києва, де ворог намагається групуватися і перегрупуватися. Ми наносимо потужний артилерійський удар по ньому", - розповів Арестович.
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Він зазначив, що Харків також є гарячою точкою.
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З Херсона, де сьогодні ворожий снаряд поцілив у багатоквартирні будинки, повідомляють про одну загиблу особу та чотирьох постраждалих мирних жителів, а також одного госпіталізованого військового.
1 березня повідомлялося, що у Херсон зайшли ворожі окупанти, було чутно постріли.
Окрім того, 1 березня, ракети окупантів влучили у будівлю Харківської ОДА, оперний театр, філармонію та частину житлового масиву.
Внаслідок обстрілу загинуло щонайменше 10 людей, травми дістало понад 20.