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В Україні найбільш гарячою точкою є Херсон – Арестович

В Україні найбільш гарячою точкою є Херсон – Арестович

Київ • УНН

 • 251571 перегляди

КИЇВ. 1 березня. УНН. Найбільш гарячою точкою в Україні є Херсон. Також гаряче на північно-західному напрямку від Києва та у Харкові. Про це повідомив радник глави Офісу президента Олексій Арестович в ефірі одного з українських телеканалів, передає кореспондент УНН.

Цитата

"Зараз найбільш гаряча точка, це Херсон. Там ідуть вуличні бої, підрозділи Збройних Сил і ТрО з російськими окупантами. Друга точка це північно-західний напрямок від Києва, де ворог намагається групуватися і перегрупуватися. Ми наносимо потужний артилерійський удар по ньому", - розповів Арестович.

Деталі

Він зазначив, що Харків також є гарячою точкою.

Доповнення

З Херсона, де сьогодні ворожий снаряд поцілив у багатоквартирні будинки, повідомляють про одну загиблу особу та чотирьох постраждалих мирних жителів, а також одного госпіталізованого військового.

1 березня повідомлялося, що у Херсон зайшли ворожі окупанти, було чутно постріли.

Окрім того, 1 березня, ракети окупантів влучили у будівлю Харківської ОДА, оперний театр, філармонію та частину житлового масиву.

Внаслідок обстрілу загинуло щонайменше 10 людей, травми дістало понад 20.

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