В Украине на коронавирус проверяют 48 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 20 марта. УНН. Вирусологическая референс-лаборатория Центра общественного здоровья Украины исследует 48 образцов на коронавирус COVID-19. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ЦОЗ.
Так, в настоящее время на коронавирус исследуется 48 человек.
Также сообщается, что в целом вирусологическая референс-лаборатория Центра общественного здоровья Украины исследовала более 750-ти образцов.
Напомним, по состоянию на 20:00 20 марта в Украине подтверждено 29 случаев COVID-19.
Также, в Киевской области зафиксировали третий случай коронавируса.
Как сообщалось, правительство установило режим чрезвычайной ситуации в Киеве, а также в Днепропетровской и Ивано-Франковской областях.