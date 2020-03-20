В Україні на коронавірус перевіряють 48 осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 20 березня. УНН. Вірусологічна референс-лабораторія Центру громадського здоров’я України досліджує 48 зразків на коронавірус COVID-19. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу ЦГЗ.
Так, наразі на коронавірус досліджується 48 осіб.
Також повідомляється, що загалом вірусологічна референс-лабораторія Центру громадського здоров’я України дослідила більше 750-ти зразків.
Нагадаємо, станом на 20:00 20 березня в Україні підтверджено 29 випадків COVID-19.
Також, у Київській області зафіксували третій випадок коронавірусу.
Як повідомлялося, уряд встановив режим надзвичайної ситуації у Києві, а також у Дніпропетровській та Івано-Франківській областях.