У Київській області зафіксували третій випадок коронавірусу
Київ • УНН
КИЇВ. 20 березня. УНН. У Київській області зафіксовано третій випадок інфікування коронавірусом. Про це повідомив в.о. голови Київської обласної державної адміністрації Василь Володін на своїй сторінці у Facebook,передає УНН.
“... стало відомо про третій підтверджений випадок захворювання на коронавірус у Київській області”, — написав Володін.
За його словами, сьогодні представники Київської облдержадміністрації побували у Києво-Святошинській центральній районній лікарні, що у Боярці.
“Впевнилися, що умови роботи там нормальні. Приміщення має нове обладнання. Засобами індивідуального захисту та розчином для дезінфекції медперсонал, на перший час, забезпечений”, - зазначив Володін.
Нагадаємо, у Львові виявили перший випадок коронавірусу.
Як писав УНН, міністр охорони здоров’я Ілля Ємець наголосив, що вірус буде ширитися Україною та найважче чекає українців попереду. Він закликав населення дотримуватися правил карантину та звертатися до лікарів при симптомах хвороби.