В Киевской области зафиксировали третий случай коронавируса
Киев • УНН
КИЕВ. 20 марта. УНН. В Киевской области зафиксировано третий случай инфицирования коронавирусом. Об этом сообщил и.о. председателя Киевской областной государственной администрации Василий Володин на своей странице в Facebook, передает УНН.
"... стало известно о третьем подтвержденном случае заболевания коронавирусом в Киевской области", - написал Володин.
По его словам, сегодня представители Киевской облгосадминистрации побывали в Киево-Святошинской центральной районной больнице, что в Боярке.
"Уверились, что условия работы там нормальные. Помещение имеет новое оборудование. Средствами индивидуальной защиты и раствором для дезинфекции медперсонал, на первое время, обеспечен", - отметил Володин.
Напомним, во Львове обнаружили первый случай коронавируса.
Как писал УНН, министр здравоохранения Илья Емец отметил, что вирус будет распространяться Украиной и самое трудное ждет украинцев впереди. Он призвал население соблюдать правила карантина и обращаться к врачам при симптомах болезни.