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В Украине модернизируют ракетный комплекс "Ольха"

Киев • УНН

 • 15522 просмотра

КИЕВ. 15 декабря. УНН. В Украине модернизируют ракетный комплекс "Ольха". Об этом сообщает пресс-служба правительства, передает УНН.

В Украине модернизируют ракетный комплекс "Ольха"

"Государственное предприятие "Шепетовский ремонтный завод" готовит второй образец модернизированной самоходной пусковой установки ракетного комплекса "Ольха", - говорится в сообщении Правительственного портала в Facebook.

Предполагается, что он будет готов в ближайшее время.

Также отмечается, что разработкой "Ольха" занимались специалисты из конструкторского бюро "Луч", в то время как на "Шепетовском ремонтном заводе" к испытаниям готовили самоходную пусковую установку.

Напомним, участие в завершающих испытаниях украинского ракетного комплекса "Ольха" принимал Президент Украины Петр Порошенко.

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