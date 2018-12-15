В Украине модернизируют ракетный комплекс "Ольха"

"Государственное предприятие "Шепетовский ремонтный завод" готовит второй образец модернизированной самоходной пусковой установки ракетного комплекса "Ольха", - говорится в сообщении Правительственного портала в Facebook.

Предполагается, что он будет готов в ближайшее время.

Также отмечается, что разработкой "Ольха" занимались специалисты из конструкторского бюро "Луч", в то время как на "Шепетовском ремонтном заводе" к испытаниям готовили самоходную пусковую установку.

Напомним, участие в завершающих испытаниях украинского ракетного комплекса "Ольха" принимал Президент Украины Петр Порошенко.