В Украине модернизируют ракетный комплекс "Ольха"
Киев • УНН
КИЕВ. 15 декабря. УНН. В Украине модернизируют ракетный комплекс "Ольха". Об этом сообщает пресс-служба правительства, передает УНН.
"Государственное предприятие "Шепетовский ремонтный завод" готовит второй образец модернизированной самоходной пусковой установки ракетного комплекса "Ольха", - говорится в сообщении Правительственного портала в Facebook.
Предполагается, что он будет готов в ближайшее время.
Также отмечается, что разработкой "Ольха" занимались специалисты из конструкторского бюро "Луч", в то время как на "Шепетовском ремонтном заводе" к испытаниям готовили самоходную пусковую установку.
Напомним, участие в завершающих испытаниях украинского ракетного комплекса "Ольха" принимал Президент Украины Петр Порошенко.