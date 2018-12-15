В Україні модернізують ракетний комплекс "Вільха"
Київ • УНН
КИЇВ. 15 грудня. УНН. В Україні модернізують ракетний комплекс "Вільха". Про це повідомляє прес-служба уряду, передає УНН.
"Державне підприємство "Шепетівський ремонтний завод" готує другий зразок модернізованої самохідної пускової установки ракетного комплексу "Вільха", - йдеться у повідомленні Урядового порталу у Facebook.
Передбачається, що він буде готовий вже найближчим часом.
Також зазначається, що розробкою "Вільхи" займалися фахівці з Конструкторського бюро "Луч", у той час як на "Шепетівському ремонтному заводі" до випробувань готували самохідну пускову установку.
Нагадаємо, участь у завершальних випробуваннях українського ракетного комплексу "Вільха" брав Президент України Петро Порошенко.