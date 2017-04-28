По данным пресс-службы, посев яровых зерновых и зернобобовых культур проведена на площади 3,8 млн га или 52% к прогнозу (7,2 млн га). В том числе:

Ранние яровые зерновые и зернобобовые культуры посеяны на площади 2300000 га или 97% к прогнозу (2400000 га), из них:

- ярой пшеницы посеяно 164 тыс. га или 92% к прогнозу (178 тыс. га)

- ярого ячменя - 1500000 га или 94% к прогнозу (1600000 га)

- овса - 195 тыс. га или 94% к прогнозу (207 тыс. га)

- гороха - 376 тыс. га или 114% к прогнозу (330 тыс. га)

О состоянии посевов озимых культур: обследование посевов озимых зерновых культур под урожай 2017 показывает, что с посеянных 7200000 га всходы получены на площади 7150000 га (99,7% к посеянных), из них в хорошем и удовлетворительном состоянии 6400000 га (89,6%), в слабом и сжиженном состоянии - 0700000 га (9,9%). Посевы погибли на площади 36,8 тыс. га, что составляет 0,5%. Продолжают вегетацию посевы на площади 7120000 га или 99,5% к полученным лестницы.

Кроме того, лестницы озимого рапса с посеянных 898,1 тыс. га получены на площади 893,3 тыс. га (99,5% к посеянных), из них в хорошем и удовлетворительном состоянии 712,3 тыс. га (79,7% ), в слабом и сжиженном состоянии - 114,5 тыс. га (12,8%). Посевы погибли на площади 66,5 тыс. га, что составляет 7,4%.

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Продолжают вегетацию посевы на площади 826,8 тыс. га или 92,6% к полученным лестницы.

Дальнейшее состояние посевов в решающей степени будет зависеть от благоприятности погодных условий весенней вегетации и надлежащего ухода за ними.