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В Україні кукурудзи на зерна посіяно 1,5 млн га

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 квітня. УНН. Станом на 28 квітня 2017 року в Україні кукурудзи на зерно посіяно 1,5 млн га або 33% до прогнозу (4,5 млн га). Крім того, цукрових буряків посіяно 297 тис. га або 102% до прогнозу (293 тис. га). Соняшник посіяний на площі 2,3 млн га або 43% (5,4 млн га), соя - на площі 227 тис. га або 12% до прогнозу (1,9 млн га), передає УНН із посиланням на прес-службу Міністерства аграрної політики України.

В Україні кукурудзи на зерна посіяно 1,5 млн га

За даними прес-служби, посів ярих зернових та зернобобових культур проведено на площі 3,8 млн га або 52% до прогнозу (7,2 млн га). В тому числі:

Ранні ярі зернові та зернобобові культур посіяні на площі 2,3 млн га або 97% до прогнозу (2,4 млн га), з них:
-ярої пшениці посіяно 164 тис. га або 92% до прогнозу (178 тис. га);
-ярого ячменю – 1,5 млн га або 94% до прогнозу (1,6 млн га);
-вівса – 195 тис. га або 94% до прогнозу (207 тис. га);
-гороху – 376 тис. га або 114% до прогнозу (330 тис. га)

Щодо стану посівів озимих культур: обстеження посівів озимих зернових культур під урожай 2017 р. показує, що із посіяних 7,2 млн га сходи отримано на площі 7,15 млн га (99,7% до посіяних), з них в доброму та задовільному стані 6,4 млн га (89,6%), в слабкому та зрідженому стані – 0,7 млн га (9,9%). Посіви загинули на площі 36,8 тис. га, що становить 0,5%. Продовжують вегетацію посіви на площі 7,12 млн га або 99,5% до отриманих сходів.

Крім того, сходи озимого ріпаку із посіяних 898,1 тис. га отримані на площі 893,3 тис. га (99,5% до посіяних), з них в доброму та задовільному стані 712,3 тис. га (79,7%), в слабкому та зрідженому стані – 114,5 тис. га (12,8%). Посіви загинули на площі 66,5 тис. га, що становить 7,4%.

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Продовжують вегетацію посіви на площі 826,8 тис. га або 92,6% до отриманих сходів.

Подальший стан посівів у вирішальній мірі буде залежати від сприятливості погодних умов весняної вегетації та належного догляду за ними.

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