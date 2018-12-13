В Украине копеечные расценки на изгнание бесов

В частности процедуру экзорцизма можно пройти в Свято-Благовещенской церкви. Накануне, как сообщили в храме, надо причаститься, а саму процедуру прийти натощак. Также в церкви сообщили, что услуга стоит 100 гривен.



В церкви св. Михаила Митрополита Киевского (при Центральной клинической больницы) корреспонденту сообщили УНН, что собственно экзорцизм не осуществляют, однако читают молитвы о больных.



В Свято-Ильинском мужском монастыре тоже проводят такую процедуру. Пройти ее можно во вторник, четверг и субботу. Перед этим, заранее, также нужно получить благословение, а непосредственно перед процедурой - купить свечу. Также здесь попросят сделать благотворительный взнос в размере 30 грн.



Следует отметить, что кроме собственно экзорцизма, Православная церковь проводит так называемые вычитки и оздоровительные молитвы. Католическая церковь же подходит к этому вопросу более строго - соответствующих специалистов, экзорцистов, здесь готовят в специальном университете Athenaeum Pontificium Regina Apostolorum.



Напомним, в марте этого года Папа Римский Франциск лишил сана девяти монахов из Тернопольской области, которые проводили обряд экзорцизма без специального разрешения.