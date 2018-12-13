В Україні копійчані розцінки на вигнання бісів

Зокрема процедуру екзорцизму можна пройти у Свято-Благовіщенській церкві. Напередодні, як повідомили у храмі, треба причаститися, а на саму процедуру прийти натщесерце. Також в церкві повідомили, що послуга коштує 100 гривень.



У церкві св. Михайла Митрополита Київського (при Центральній клінічній лікарні) кореспонденту УНН повідомили, що власне екзорцизм не здійснюють, однак читають молитви про недужих.



У Свято-Іллінському чоловічому монастирі теж проводять таку процедуру. Пройти її можна у вівторок, четвер і суботу. Перед цим, завчасно, також потрібно отримати благословення, а безпосередньо перед процедурою – купити свічку. Також тут попросять зробити благодійний внесок у розмірі 30 грн.



Слід зазначити, що окрім власне екзорцизму, Православна церква проводить так звані вичитки й оздоровчі молитви. Католична церква ж підходить до цього питання більш суворо – відповідних фахівців, екзорцистів, тут готують в спеціальному університеті Athenaeum Pontificium Regina Apostolorum.



Нагадаємо, у березні цього року Папа Римський Франциск позбавив сану дев'ятьох монахів з Тернопільщини, які проводили обряд екзорцизму без спеціального дозволу.