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В Україні копійчані розцінки на вигнання бісів

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 грудня. УНН. В окремих церквах в Україні проводять процедуру екзорцизму, або виганяють бісів. Про це дізнався кореспондент УНН.

В Україні копійчані розцінки на вигнання бісів

Зокрема процедуру екзорцизму можна пройти у Свято-Благовіщенській церкві. Напередодні, як повідомили у храмі, треба причаститися, а на саму процедуру прийти натщесерце. Також в церкві повідомили, що послуга коштує 100 гривень.

У церкві св. Михайла Митрополита Київського (при Центральній клінічній лікарні) кореспонденту УНН повідомили, що власне екзорцизм не здійснюють, однак читають молитви про недужих.

У Свято-Іллінському чоловічому монастирі теж проводять таку процедуру. Пройти її можна у вівторок, четвер і суботу. Перед цим, завчасно, також потрібно отримати благословення, а безпосередньо перед процедурою – купити свічку. Також тут попросять зробити благодійний внесок у розмірі 30 грн.

Слід зазначити, що окрім власне екзорцизму, Православна церква проводить так звані вичитки й оздоровчі молитви. Католична церква ж підходить до цього питання більш суворо – відповідних фахівців, екзорцистів, тут готують в спеціальному університеті Athenaeum Pontificium Regina Apostolorum.

Нагадаємо, у березні цього року Папа Римський Франциск позбавив сану дев'ятьох монахів з Тернопільщини, які проводили обряд екзорцизму без спеціального дозволу.

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