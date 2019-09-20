В Украине хотят изменить условия приема в колледжи и техникумы

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КИЕВ. 20 сентября. УНН. Министерство образования и науки опубликовало новые условия приема в учреждения профессионального перед высшими образования, которые, в частности, предусматривают вступление с сертификатами ВНО 4 лет и обучение по сокращенной программе, передает УНН со ссылкой на пресс-службу министерства.

Так, на сайте министерства опубликован проект Условий приема в учреждения профессионального перед высшими образования в 2020 году. В частности, в проекте предлагаются следующие решения:

  • Поступающие на основе 11-ти классов смогут подать для поступления сертификаты ВНО по определенным предметам или сдавать вступительные экзамены по своему усмотрению в любых комбинациях.

  • В случае подачи результатов ВНО балл поступающего за соответствующее вступительное испытание повышается на 25%.

  • Впервые для поступления на основе 11-ти классов будут принимать сертификаты ВНО 4 лет: 2017 (кроме иностранных языков), 2018, 2019 и 2020 по всем предметам.

  • Учреждения профессионального перед высшими образования смогут предложить поступлении на обучение по сокращенной программе не только тем, кто имеет диплом квалифицированного рабочего, но и тем, кто ранее получил высшее образование.

  • Предусмотрена возможность получения второго, третьего и каждого последующего профессионального образования за бюджетные средства. Так, поступающие, которые ранее уже получали образовательно-квалификационный уровень младшего специалиста за средства госбюджета, имеют право бесплатно получать профессиональное перед высшими образование. Возмещать средства за период предварительного обучения, как отметили в министерстве, не требуется.

  • Прием заявлений и документов для поступающих на базе 9-ти классов будет с 1 по 13 июля, вступительные экзамены и творческие конкурсы - с 14 до 21 июля, зачисление на бюджет - не позднее 18:00 29 июля.

  • Для тех, кто поступает на базе 11-ти классов, регистрация электронных кабинетов начнется 1 июля. Прием заявлений и документов заканчивается 22 июля для поступающих на основе собеседований или вступительных экзаменов; 29 июля - для поступающих только на основе сертификатов ВНО. Вступительные экзамены и творческие конкурсы проводятся с 23 по 28 июля, зачисление на бюджет - не позднее 12:00 8 августа.

  • Одним из условий для зачисления всех поступающих является заключение договора о предоставлении образовательных услуг между учреждением профессионального перед высшими образования и поступающим (с участием родителей или законных представителей - для несовершеннолетних поступающих), в том числе при поступлении на бюджет. В случае зачисления на контракт дополнительно заключается договор между учебным заведением и физическим или юридическим лицом о соответствующие финансовые обязательства.

Напомним, ранее в Минобразования планировали ввести с 2021 года двухуровневый экзамен по украинскому языку.

Украинские Национальные Новости

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