В Україні хочуть змінити умови прийому до коледжів та технікумів
Київ • УНН
КИЇВ. 20 вересня. УНН. Міністерство освіти і науки опублікувало нові умови прийому до закладів фахової передвищої освіти, які, зокрема, передбачають вступ із сертифікатами ЗНО 4 років та навчання за скороченою програмою, передає УНН із посиланням на пресслужбу міністерства.
Так, на сайті міністерства опубліковано проект Умов прийому до закладів фахової передвищої освіти у 2020 році. Зокрема, в проекті пропонуються такі рішення:
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- Вступники на основі 11-ти класів зможуть подати для вступу сертифікати ЗНО з визначених предметів або складати вступні іспити на власний розсуд у будь-яких комбінаціях.
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- У разі подачі результатів ЗНО бал вступника за відповідне вступне випробування підвищується на 25%.
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- Вперше для вступу на основі 11-ти класів прийматимуть сертифікати ЗНО 4 років: 2017 (окрім іноземних мов), 2018, 2019 та 2020 років з усіх предметів.
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- Заклади фахової передвищої освіти зможуть запропонувати вступ на навчання за скороченою програмою не тільки тим, хто має диплом кваліфікованого робітника, але й тим, хто раніше здобув вищу освіту.
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- Передбачено можливість отримання другої, третьої та будь-якої наступної фахової освіти за бюджетні кошти. Так, вступники, які раніше вже здобували освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста за кошти держбюджету, мають право безоплатно здобувати фахову передвищу освіту. Відшкодовувати кошти за період попереднього навчання, як зазначили у міністерстві, не потрібно.
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- Прийом заяв і документів для тих, хто вступає на базі 9-ти класів буде з 1 до 13 липня, вступні іспити та творчі конкурси — з 14 до 21 липня, зарахування на бюджет — не пізніше 18:00 29 липня.
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- Для тих, хто вступає на базі 11-ти класів, реєстрація електронних кабінетів розпочнеться 1 липня. Прийом заяв та документів закінчується 22 липня для тих, хто вступає на основі співбесід або вступних іспитів; 29 липня — для тих, хто вступає тільки на основі сертифікатів ЗНО. Вступні іспити та творчі конкурси проводяться з 23 до 28 липня, зарахування на бюджет — не пізніше 12:00 8 серпня.
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- Однією з умов для зарахування всіх вступників є укладання договору про надання освітніх послуг між закладом фахової передвищої освіти та вступником (за участю батьків або законних представників — для неповнолітніх вступників), зокрема під час вступу на бюджет. У разі зарахування на контракт додатково укладається договір між закладом освіти та фізичною або юридичною особою про відповідні фінансові зобов’язання.
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Нагадаємо, раніше у МОН планували запровадити з 2021 року дворівневий іспит з української мови.