В Україні хочуть змінити умови прийому до коледжів та технікумів

ukru
21 березня, 18:19 • 86690 перегляди

П’ять інтригуючих турецьких серіалів: що подивитися у вільний час

21 березня, 16:46 • 140703 перегляди

У Страсбурзі завершили підготовку документів для створення Спецтрибуналу щодо агресії рф - МЗС

21 березня, 12:30 • 132294 перегляди

В Україні створили держaгентство "ПлейСіті" на заміну ліквідованої КРАІЛ

21 березня, 08:36 • 196577 перегляди

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 07:14 • 152688 перегляди

Генштаб: російські звинувачення щодо станції "суджа" безпідставні, ворог вдався до провокації з її обстрілом

Ексклюзив
21 березня, 07:00 • 178339 перегляди

"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна

21 березня, 06:24 • 166914 перегляди

Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

20 березня, 16:58 • 130434 перегляди

У центрі Рівного стався вибух: постраждало двоє людей

20 березня, 14:22 • 173425 перегляди

ЄС на рівні 26 лідерів ухвалив заяву щодо України на тлі опозиції Угорщини: що у висновках

20 березня, 12:11 • 269143 перегляди

Зниження цін на ліки чи ілюзія економії: що приховують нові правила?

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

 м/с
59 %
755 мм
Ясно, протягом наступних 2 годин опади не очікуються
Популярнi новини
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

21 березня, 17:51 • 131859 перегляди
Не допомагайте ворогу полювати на пілотів: Повітряні сили звернулись до українців

Не допомагайте ворогу полювати на пілотів: Повітряні сили звернулись до українців

21 березня, 18:15 • 28513 перегляди
Росія запустила багато шахедів: у низці областей оголошено повітряну тривогу

Росія запустила багато шахедів: у низці областей оголошено повітряну тривогу

21 березня, 18:32 • 100312 перегляди
Замість 100 тисяч fpv-дронів: "бездіяльність Нафтогазу" може призвести до втрат мільярдів гривень - НАБУ

Замість 100 тисяч fpv-дронів: "бездіяльність Нафтогазу" може призвести до втрат мільярдів гривень - НАБУ

21 березня, 19:01 • 30927 перегляди
Масована атака дронів: на Запоріжжі лунають вибухи, працює ППО

Масована атака дронів: на Запоріжжі лунають вибухи, працює ППО

21 березня, 19:18 • 24755 перегляди
Публікації
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

21 березня, 17:51 • 131859 перегляди
Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 08:36 • 196571 перегляди
"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна

"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна
Ексклюзив

21 березня, 07:00 • 178337 перегляди
Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

21 березня, 06:24 • 166914 перегляди
Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

21 березня, 05:45 • 135991 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
П’ять інтригуючих турецьких серіалів: що подивитися у вільний час

П’ять інтригуючих турецьких серіалів: що подивитися у вільний час

21 березня, 18:19 • 86672 перегляди
Птахи повернулися із зимівлі: у Київському зоопарку знову можна спостерігати за червонокнижними пеліканами

Птахи повернулися із зимівлі: у Київському зоопарку знову можна спостерігати за червонокнижними пеліканами

21 березня, 15:12 • 100179 перегляди
Римейк "Білосніжки" став ареною для нових культурних війн: Disney знову в центрі суперечок

Римейк "Білосніжки" став ареною для нових культурних війн: Disney знову в центрі суперечок

21 березня, 14:59 • 67399 перегляди
Принц Вільям зустрівся з українськими школярами-біженцями в Естонії

Принц Вільям зустрівся з українськими школярами-біженцями в Естонії

21 березня, 11:30 • 124106 перегляди
У Гонконзі дитинчата панди вперше зустрілись з відвідувачами разом з мамою - зворушливе відео

У Гонконзі дитинчата панди вперше зустрілись з відвідувачами разом з мамою - зворушливе відео

21 березня, 09:51 • 114962 перегляди
Актуальне
В Україні хочуть змінити умови прийому до коледжів та технікумів

В Україні хочуть змінити умови прийому до коледжів та технікумів

Київ • УНН

 • 12117 перегляди

КИЇВ. 20 вересня. УНН. Міністерство освіти і науки опублікувало нові умови прийому до закладів фахової передвищої освіти, які, зокрема, передбачають вступ із сертифікатами ЗНО 4 років та навчання за скороченою програмою, передає УНН із посиланням на пресслужбу міністерства.

Так, на сайті міністерства опубліковано проект Умов прийому до закладів фахової передвищої освіти у 2020 році. Зокрема, в проекті пропонуються такі рішення:

  • Вступники на основі 11-ти класів зможуть подати для вступу сертифікати ЗНО з визначених предметів або складати вступні іспити на власний розсуд у будь-яких комбінаціях.

  • У разі подачі результатів ЗНО бал вступника за відповідне вступне випробування підвищується на 25%.

  • Вперше для вступу на основі 11-ти класів прийматимуть сертифікати ЗНО 4 років: 2017 (окрім іноземних мов), 2018, 2019 та 2020 років з усіх предметів.

  • Заклади фахової передвищої освіти зможуть запропонувати вступ на навчання за скороченою програмою не тільки тим, хто має диплом кваліфікованого робітника, але й тим, хто раніше здобув вищу освіту.

  • Передбачено можливість отримання другої, третьої та будь-якої наступної фахової освіти за бюджетні кошти. Так, вступники, які раніше вже здобували освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста за кошти держбюджету, мають право безоплатно здобувати фахову передвищу освіту. Відшкодовувати кошти за період попереднього навчання, як зазначили у міністерстві, не потрібно.

  • Прийом заяв і документів для тих, хто вступає на базі 9-ти класів буде з 1 до 13 липня, вступні іспити та творчі конкурси — з 14 до 21 липня, зарахування на бюджет — не пізніше 18:00 29 липня.

  • Для тих, хто вступає на базі 11-ти класів, реєстрація електронних кабінетів розпочнеться 1 липня. Прийом заяв та документів закінчується 22 липня для тих, хто вступає на основі співбесід або вступних іспитів; 29 липня — для тих, хто вступає тільки на основі сертифікатів ЗНО. Вступні іспити та творчі конкурси проводяться з 23 до 28 липня, зарахування на бюджет — не пізніше 12:00 8 серпня.

  • Однією з умов для зарахування всіх вступників є укладання договору про надання освітніх послуг між закладом фахової передвищої освіти та вступником (за участю батьків або законних представників — для неповнолітніх вступників), зокрема під час вступу на бюджет. У разі зарахування на контракт додатково укладається договір між закладом освіти та фізичною або юридичною особою про відповідні фінансові зобов’язання.

Нагадаємо, раніше у МОН планували запровадити з 2021 року дворівневий іспит з української мови.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Суспільство

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$246.11
Brent
$72.17
Bitcoin
$84,184.10
S&P 500
$5,648.07
Газ TTF
$42.61
Золото
$3,021.40
Ethereum
$1,982.67