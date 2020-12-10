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В Украине хотят создать инспекцию для проверок коммунальщиков и тарифов

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КИЕВ. 10 декабря. УНН. В Верховной Раде зарегистрировали законопроекты, которые предусматривают создание Жилищно-коммунальной инспекции, которая должна осуществлять государственный контроль за стандартами и нормами в сфере ЖКХ. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Министерства развития общин и территорий Украины.

"В парламенте зарегистрированы законопроекты, которыми предусматривается создание Государственной жилищно-коммунальной инспекции, осуществлять государственный контроль за стандартами и нормами в сфере ЖКХ", - говорится в сообщении.

Отмечается, что по словам заместителя министра развития общин и территорий Украины Натальи Хоцяновской, отрасль ЖКХ в течение многих лет остается проблемной.

"И в этом главное то, что потребитель ЖКУ незащищен. С начала года в министерство поступило более 2000 обращений граждан по вопросам ЖКХ... Орган контроля в такой важной области пока отсутствует... Жилищно-коммунальная инспекция должна выступить арбитром в отношениях потребителя с исполнителями услуг. Положительный эффект от ее работы почувствует, в первую очередь, потребитель", - сказала Хоцяновская.

Указано, что в компетенцию Инспекции войдет проверка предоставления ЖКУ, в частности, тепло-, водоснабжения и водоотведения, обращения с отходами, управления многоквартирными домами. Также она будет проверять "экономическое обоснование тарифов на услуги ЖКХ", добавили в Минрегионе.

"Для проверки качества услуг и состояния инфраструктуры домов инспекторы будут осуществлять плановые и, на основании обращений, в частности, потребителей, внеплановые проверки. Также они будут осуществлять контроль за ответственным использованием услугами потребителями, ведь не единичны случаи, когда жители многоэтажек самовольно вмешиваются в системы тепло-, водоснабжения, в результате чего весь дом не получает коммунальную услугу надлежащего качества", - сообщили в пресс-службе.

По словам Натальи Хоцяновской, они ожидают поддержку законопроектов в парламенте.

Напомним, стало известно, как киевлян обманывают "задвоенимы" платежами.

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