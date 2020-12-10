В Україні хочуть створити інспекцію для перевірок комунальників і тарифів

“У парламенті зареєстровано законопроекти, якими передбачається створення Державної житлово-комунальної інспекції, що здійснюватиме державний контроль за стандартами та нормами у сфері ЖКГ”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що за словами заступника міністра розвитку громад та територій України Наталії Хоцянівської, галузь ЖКГ протягом багатьох років залишається проблемною.

“І у всьому цьому головне те, що споживач ЖКП є незахищеним. З початку року до міністерства надійшло понад 2000 звернень громадян з питань ЖКГ... Орган контролю у такій важливій галузі наразі відсутній… Житлово-комунальна інспекція має виступити арбітром у відносинах споживача з виконавцями послуг. Позитивний ефект від її роботи відчує, у першу чергу, споживач”, - сказала Хоцянівська.

Вказано, що до компетенції Інспекції увійде перевірка надання ЖКП, зокрема, з тепло-, водопостачання та водовідведення, поводження з відходами, управління багатоквартирними будинками. Також вона перевірятиме "економічне обґрунтування тарифів на послуги ЖКГ", додали у Мінрегіоні.

“Для перевірки якості послуг та стану інфраструктури будинків інспектори здійснюватимуть планові та, на підставі звернень, зокрема, споживачів, позапланові перевірки. Також вони здійснюватимуть контроль за відповідальним користуванням послугами споживачами, адже є не поодинокі випадки, коли мешканці багатоповерхівок самовільно втручаються в системи тепло-, водопостачання, у результаті чого увесь будинок не отримує комунальну послугу належної якості”, - повідомили у пресслужбі.

За словами Наталії Хоцянівської, вони очікують на підтримку законопроектів у парламенті.

Нагадаємо, стало відомо, як киян дурять "задвоєними" платіжками.