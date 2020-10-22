Стало відомо, як киян дурять "задвоєними" платіжками

"Є таке поняття як тарифи, а є таке поняття, як сума платежу, яку люди оплачують у своїх платіжках. Так ось, крім тарифів є ще одне важливе питання, про яке ніхто не говорить. А це те, що можна зробити і це реально призведе до результату (до зменшення суми платежу) - потрібно навести порядок у розрахунках. Коли монополісти виставляють у платіжках суму, дуже часто у ній є "задвоєнні" платежі. Зрештою, людина переплачує більше того, що він повинна заплатити", - сказала вона.

Гранцева вважає, що людей навмисне заплутують, вказуючи у платіжках невідомі формули без пояснень.

"Там йде "задвоєння" платежів. Цю проблему можна вирішити. Міська влада має домогтися від монополістів автоматичного зняття показників. Тоді не буде цієї проблеми з "задвоєнням". Людина буде платити чітко за те, що використала. Сьогодні ж ця проблема дуже глобальна в теплоенергії. У минулому році люди отримали величезні платіжки за МЗК (місця загального користування - ред.), не розуміючи, що це. Ми намагалися розібратися. Так там така формула, такі коефіцієнти - у результаті нам сказали, що всіх боржників просто розкидали на тих, хто платить. Тому тут потрібно однозначно навести порядок", - підкреслила вона.

Нагадаємо, Гранцева одна з 20 претендентів на крісло мера столиці. Останні роки вона працює у сфері ЖКГ: є власницею керуючих компаній з обслуговування багатоквартирних будинків та одночасно главою Національної української Асоціації житла.