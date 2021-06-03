В Украине хотят разделить полномочия между органами власти в сфере космической деятельности

Детали

Согласно пояснительной записке, документом предлагается ввести четкое разграничение полномочий между органами государственной власти в сфере космической деятельности, а именно: Министерством по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины, Министерством обороны Украины и Государственным космическим агентством Украины.

В частности, предлагается определить следующий статус Государственного космического агентства: “Государственное космическое агентство Украины является центральным органом исполнительной власти со специальным статусом, который обеспечивает формирование и реализует государственную политику в сфере космической деятельности. Деятельность Государственного космического агентства Украины направляется и координируется Кабинетом Министров Украины”.

Также предлагается определить полномочия Министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины, которые будут заключаться в осуществлении надзора за:



космической деятельностью в Украине и под юрисдикцией Украины за ее пределами;



выполнением соответствующими субъектами мероприятий Общегосударственной целевой научно-технической, космической программы;



обеспечением субъектов космической деятельности в Украине нормативно-правовыми актами в соответствии со статьей 8 настоящего Закона;



подготовкой и реализацией международных проектов в сфере исследования и использования космического пространства;



по состоянию внешнеэкономических отношений Украины с другими государствами в области космической деятельности;



подготовкой международных договоров Украины и др.



Усовершенствовано правовое регулирование взаимодействия Государственного космического агентства и Министерства обороны Украины, а также определены полномочия Государственного космического агентства Украины, в частности ГКА:



осуществляет государственный надзор (контроль) за соблюдением субъектами космической деятельности Украины частной формы собственности законодательства о космической деятельности в Украине в порядке, предусмотренном Законом Украины “Об основных принципах государственного надзора (контроля) в сфере хозяйственной деятельности”;



обеспечивает создание и эксплуатацию наземного и космического сегментов спутниковых систем связи, вещания и дистанционного зондирования Земли, контроля и анализа космической обстановки, координатно-временного и навигационного обеспечения;



обеспечивает совместно с министерствами и другими центральными органами исполнительной власти Украины эксплуатацию, поддержку и совершенствование объектов космической деятельности;



осуществляет учет деклараций об осуществлении хозяйственной деятельности в сфере космической деятельности;



организует разработку и функционирование Системы сертификации космической техники Украины (УкрССКТ)



осуществляет регистрацию космической техники и др.



Что было раньше

На этой неделе стало известно, что до конца 2021 года американская компания SpaceX Илона Маска должна вывести на орбиту украинский спутник “Сич 2-30”. Государственное предприятие “Конструкторское бюро „Южное“ им. М.К. Янгеля” заключило соответствующий контракт и предоставило аванс.