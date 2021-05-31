SpaceX планує вивести український супутник “Січ 2-30” на орбіту до кінця 2021 року
Київ • УНН
КИЇВ. 31 травня. УНН. До кінця 2021 року американська компанія SpaceX Ілона Маска має вивести на орбіту український супутник “Січ 2-30”. Державне підприємство “Конструкторське бюро “Південне” ім. М.К. Янгеля” уклало відповідний контракт і надало аванс. Про це на своїй сторінці Facebook повідомив віце-прем'єр - міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олег Уруський, передає УНН.
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За словами Уруського, запуск супутника має відбутися з пускового майданчика компанії SpaceX (США) за допомогою ракетоносія Falcon-9. Саме ISILAUNCH має відповідну угоду з цієї американською компанією, якою уповноважена на продаж послуг з виведення супутнього корисного навантаження на даному ракетоносію та надання відповідних інжинірингових послуг та матеріальної частини.
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"На сьогодні вже здійснений авансовий платіж. Запуск космічного апарата планується здійснити в грудні 2021 року (резерв – січень 2022 року). Утім, маю надію, що це станеться саме в рік 30-річчя Незалежності України...
Зараз КБ "Південне" разом із Національним центром управління та випробувань космічних засобів здійснює всі необхідні роботи з підготовки до запуску КА "СІЧ-2-30" та підготовки наземного сегмента", - повідомив віце-прем'єр.
Додамо
Уруський додав, що запуск і подальше використання даного супутника дадуть змогу вирішувати багато актуальних завдань соціально-економічного, екологічного, інформаційного, наукового та освітнього характеру, а також забезпечити реалізацію інтересів держави у сфері національної безпеки та оборони.
"Виведення "СІЧ-2-30" є першим кроком на шляху виконання реалізації планів, визначених, зокрема, проєктом Загальнодержавної цільової науково-технічної космічної програми України на 2021-2025 роки, яка передбачає створення вітчизняного космічного угруповання щонайменше із семи супутників", - резюмував він.
Нагадаємо
Народний депутат від "Слуги народу" Ольга Василевська-Смаглюк зазначила, що запуск українського супутника "Січ 2-30 (2-1)" американською компанією SpaceX обійдеться у приблизно 2 мільйони доларів.
Прямі перемовини із SpaceX розпочалися у грудні. Пізніше, у парламенті повідомили, що американська компанія SpaceX погодилася запустити на орбіту український супутник "Січ 2-1".
Після цього Кабінет міністрів України ухвалив постанову щодо фінансування створення космічної системи “Січ-2-1”.
Державне космічне агентство 18 січня цього року підписало договір про нерозголошення для продовження наступної співпраці зі SpaceX. Наразі триває узгодження технічних особливостей запуску супутника “Січ-2-1” зі SpaceX. Місце запуску носія з українським супутником (місце розташування космодрому) буде визначено після переговорів зі SpaceX.