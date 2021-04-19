Держкосмос назвав вартість запуску українського супутника компанією SpaceX

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"Голова Держкосмосу Володимир Тафтай назвав кінцеву вартість угоди з американською компанією SpaceX по запуску нашого супутника "Січ 2-30 (2-1)" - 1,99 мільйона доларів. Планують запустити до кінця 2021 року", - написала Василевська-Смаглюк.

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Зі слів нардепа, попередня українська розробка космічний супутник “Либідь” зберігається у напівготовому стані на російському підприємстві "Інформаційні супутникові системи" в Красноярську. На його створення Україна взяла кредит 292 млн євро, який виплачувала протягом 10 років. "А у 2014 році працівники НАБУ виявили, що частина цих коштів розкрадена посадовцями "Укркосмосу", - нагадала вона.

Що було раніше

Прямі перемовини із SpaceX розпочалися у грудні. Згодом у парламенті повідомили, що американська компанія SpaceX погодилася запустити на орбіту український супутник "Січ 2-1".

Після цього Кабінет міністрів України ухвалив постанову щодо фінансування створення космічної системи “Січ-2-1”.

Також УНН повідомляв, що Державне космічне агентство 18 січня цього року підписало договір про нерозголошення для продовження наступної співпраці зі SpaceX. Наразі триває узгодження технічних особливостей запуску супутника “Січ-2-1” зі SpaceX. Місце запуску носія з українським супутником (місце розташування космодрому) буде визначено після переговорів зі SpaceX.

Про супутник

Розробку супутника “Січ 2-30 (2-1)” було розпочато у 2013 році і він мав бути запущений у 2017 році, однак, він продовжує перебувати на території КБ "Південне”.