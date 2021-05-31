SpaceX планирует вывести украинский спутник "Сич 2-30" на орбиту до конца 2021 года
Киев • УНН
КИЕВ. 31 мая. УНН. К концу 2021 года американская компания SpaceX Илона Маска должна вывести на орбиту украинский спутник "Сич 2-30". Государственное предприятие "Конструкторское бюро "Южное" им. М.К. Янгеля" заключило соответствующий контракт и предоставило аванс. Об этом на своей странице Facebook сообщил вице-премьер - министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский, передает УНН.
Детали
По словам Уруского, запуск спутника должен состояться с пусковой площадки компании SpaceX (США) с помощью ракетоносителя Falcon-9. Именно ISILAUNCH имеет соответствующее соглашение с этой американской компанией, которым уполномочена на продажу услуг по выводу сопутствующей полезной нагрузки на данном ракетоносителе и предоставление соответствующих инжиниринговых услуг и материальной части.
Цитата
"На сегодняшний день уже осуществлен авансовый платеж. Запуск космического аппарата планируется осуществить в декабре 2021 года (резерв - январь 2022). Впрочем, надеюсь, что это произойдет именно в год 30-летия Независимости Украины...
Сейчас КБ "Южное" совместно с Национальным центром управления и испытаний космических средств осуществляет все необходимые работы по подготовке к запуску КА "СИЧ-2-30" и подготовки наземного сегмента", - сообщил вице-премьер.
Добавим
Уруский добавил, что запуск и дальнейшее использование данного спутника позволят решать многие актуальные задачи социально-экономического, экологического, информационного, научного и образовательного характера, а также обеспечить реализацию интересов государства в сфере национальной безопасности и обороны.
"Вывод "СИЧ-2-30" является первым шагом на пути выполнения реализации планов, определенных, в частности, проектом Общегосударственной целевой научно-технической космической программы Украины на 2021-2025 годы, которая предусматривает создание отечественной космической группировки по меньшей мере из семи спутников", - резюмировал он.
Напомним
Народный депутат от "Слуги народа" Ольга Василевская-Смаглюк отметила, что запуск украинского спутника "Сич 2-30 (2-1)" американской компанией SpaceX обойдется в примерно 2 миллиона долларов.
Прямые переговоры с SpaceX начались в декабре. Позже, в парламенте сообщили, что американская компания SpaceX согласилась запустить на орбиту украинский спутник "Сич 2-1".
После этого Кабинет министров Украины принял постановление о финансировании создания космической системы "Сич-2-1".
Государственное космическое агентство 18 января этого года подписало договор о неразглашении для продолжения сотрудничества со SpaceX. Сейчас идет согласование технических особенностей запуска спутника "Сич-2-1" с SpaceX. Место запуска носителя с украинским спутником (местоположение космодрома) будет определено после переговоров со SpaceX.