SpaceX планирует вывести украинский спутник "Сич 2-30" на орбиту до конца 2021 года

$41.340.00
45.850.00
ukru
У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский
4 апреля, 18:51 • 30030 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

4 апреля, 18:32 • 64277 просмотра

На следующей неделе юристы представят Зеленскому украинский драфт соглашения с США

Эксклюзив
4 апреля, 13:24 • 81053 просмотра

В Украине таможенная политика Трампа скажется на ценах на товары с иностранными комплектующими – эксперт

Эксклюзив
4 апреля, 13:12 • 236776 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру

4 апреля, 10:10 • 135538 просмотра

Повышение тарифов на электроэнергию и газ не стоит на повестке дня - Минэнерго

Эксклюзив
4 апреля, 06:27 • 405414 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление

4 апреля, 05:56 • 318103 просмотра

Как разнообразить Пасхальный стол: 5 десертов, которые стоит приготовить

3 апреля, 19:36 • 215960 просмотра

НАБУгейт. Адвокаты обвиняют НАБУ в прослушивании, НАБУ — в “сборе постановлений”: кто нарушил закон

Эксклюзив
3 апреля, 15:18 • 245369 просмотра

"Это не о давлении на аптеки, это о честных правилах игры для всех участников рынка": нардеп Кузьминых о новом регулировании фармрынка

Эксклюзив
3 апреля, 13:51 • 255834 просмотра

Цена на аренду квартир в Киеве превысила довоенный уровень: чего ждать дальше

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+14°
3.2м/с
49%
Популярные новости

В Киеве зафиксировано попадание обломков дрона - Кличко

5 апреля, 00:24 • 10094 просмотра

61 пострадавший в результате ракетной атаки на Кривой Рог, среди них 12 детей

5 апреля, 00:41 • 8718 просмотра

Германия профинансировала доступ Украины к спутниковому интернету Eutelsat – альтернативе Starlink

5 апреля, 01:11 • 9268 просмотра

Жаркая ночь в россии: два предприятия вспыхнули из-за атаки дронов

03:39 • 6536 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

04:00 • 14858 просмотра
публикации

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

06:50 • 7106 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

04:00 • 15640 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 142722 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 236810 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление
Эксклюзив

4 апреля, 06:27 • 405448 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Владимир Зеленский

Дональд Трамп

Марко Рубио

Биньямин Нетаньяху

Скотт Бессент

Актуальные места

Украина

Кривой Рог

Соединенные Штаты

Великобритания

Европа

Реклама
УНН Lite

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

4 апреля, 19:44 • 14323 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

4 апреля, 17:58 • 22959 просмотра

Яйца в США перед Пасхой так подорожали, что американцы красят картофель

4 апреля, 13:48 • 52042 просмотра

Сериал "Рассказ служанки" получит продолжение: съемки начнутся в ближайшее время

4 апреля, 10:29 • 76098 просмотра

Полный черепов и других спецэффектов - первый взгляд на фильм "Хищник: Пустоши"

4 апреля, 10:08 • 60885 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

ТикТок

Калибр (семейство ракет)

Старлинк

Instagram

SpaceX планирует вывести украинский спутник "Сич 2-30" на орбиту до конца 2021 года

Киев • УНН

 • 19481 просмотра

КИЕВ. 31 мая. УНН. К концу 2021 года американская компания SpaceX Илона Маска должна вывести на орбиту украинский спутник "Сич 2-30". Государственное предприятие "Конструкторское бюро "Южное" им. М.К. Янгеля" заключило соответствующий контракт и предоставило аванс. Об этом на своей странице Facebook сообщил вице-премьер - министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский, передает УНН.

SpaceX планирует вывести украинский спутник "Сич 2-30" на орбиту до конца 2021 года

Детали

По словам Уруского, запуск спутника должен состояться с пусковой площадки компании SpaceX (США) с помощью ракетоносителя Falcon-9. Именно ISILAUNCH имеет соответствующее соглашение с этой американской компанией, которым уполномочена на продажу услуг по выводу сопутствующей полезной нагрузки на данном ракетоносителе и предоставление соответствующих инжиниринговых услуг и материальной части.

Цитата

"На сегодняшний день уже осуществлен авансовый платеж. Запуск космического аппарата планируется осуществить в декабре 2021 года (резерв - январь 2022). Впрочем, надеюсь, что это произойдет именно в год 30-летия Независимости Украины...

Сейчас КБ "Южное" совместно с Национальным центром управления и испытаний космических средств осуществляет все необходимые работы по подготовке к запуску КА "СИЧ-2-30" и подготовки наземного сегмента", - сообщил вице-премьер.

Добавим

Уруский добавил, что запуск и дальнейшее использование данного спутника позволят решать многие актуальные задачи социально-экономического, экологического, информационного, научного и образовательного характера, а также обеспечить реализацию интересов государства в сфере национальной безопасности и обороны.

"Вывод "СИЧ-2-30" является первым шагом на пути выполнения реализации планов, определенных, в частности, проектом Общегосударственной целевой научно-технической космической программы Украины на 2021-2025 годы, которая предусматривает создание отечественной космической группировки по меньшей мере из семи спутников", - резюмировал он.

Напомним

Народный депутат от "Слуги народа" Ольга Василевская-Смаглюк отметила, что запуск украинского спутника "Сич 2-30 (2-1)" американской компанией SpaceX обойдется в примерно 2 миллиона долларов.

Прямые переговоры с SpaceX начались в декабре. Позже, в парламенте сообщили, что американская компания SpaceX согласилась запустить на орбиту украинский спутник "Сич 2-1".

После этого Кабинет министров Украины принял постановление о финансировании создания космической системы "Сич-2-1".

Государственное космическое агентство 18 января этого года подписало договор о неразглашении для продолжения сотрудничества со SpaceX. Сейчас идет согласование технических особенностей запуска спутника "Сич-2-1" с SpaceX. Место запуска носителя с украинским спутником (местоположение космодрома) будет определено после переговоров со SpaceX.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Технологии
Brent
$66.30
Bitcoin
$83,515.70
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$36.40
Золото
$3,057.44
Ethereum
$1,813.75