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The Guardian

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В Україні хочуть розмежувати повноваження між органами влади у сфері космічної діяльності

Київ • УНН

 • 19703 перегляди

КИЇВ. 3 червня. УНН. Верховна Рада України на засіданні в четвер ухвалила в першому читанні законопроект № 5017 щодо визначення статусу та розподілу повноважень між центральними органами виконавчої влади у сфері космічної діяльності. Рішення підтримало 260 народних депутатів, передає кореспондент УНН.

В Україні хочуть розмежувати повноваження між органами влади у сфері космічної діяльності

Деталі

Згідно з пояснювальною запискою, документом пропонується запровадити чітке розмежування повноважень між органами державної влади у сфері космічної діяльності, а саме: Міністерством з питань стратегічних галузей промисловості України, Міністерством оборони України та Державним космічним агентством України.

Зокрема, пропонується визначити наступний статус Державного космічного агентства: “Державне космічне агентство України є центральним органом виконавчої влади зі спеціальним статусом, який забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері космічної діяльності. Діяльність Державного космічного агентства України спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України”.

Також пропонується визначити повноваження Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості України, які полягатимуть у здійсненні нагляду за:

  • космічною діяльністю в Україні та під юрисдикцією України поза її межами;
  • виконанням відповідними суб’єктами заходів Загальнодержавної цільової, науково-технічної, космічної програми;
  • забезпеченням суб’єктів космічної діяльності в Україні нормативно-правовими актами відповідно до статті 8 цього Закону;
  • підготовкою та реалізацією міжнародних проектів у сфері дослідження та використання космічного простору;
  • за станом зовнішньоекономічних відносин України з іншими державами в галузі космічної діяльності;
  • підготовкою міжнародних договорів України та ін.

Удосконалено правове регулювання взаємодії Державного космічного агентства та Міністерства оборони України, а також визначено повноваження Державного космічного агентства України, зокрема ДКА:

  • здійснює державний нагляд (контроль) за дотриманням суб’єктами космічної діяльності України приватної форми власності законодавства про космічну діяльність в Україні в порядку, передбаченому Законом України “Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності”;
  • забезпечує створення та експлуатацію наземного і космічного сегментів супутникових систем зв’язку, мовлення та дистанційного зондування Землі, контролю і аналізу космічної обстановки, координатно-часового та навігаційного забезпечення;
  • забезпечує разом з міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади України експлуатацію, підтримку та вдосконалення об’єктів космічної діяльності;
  • здійснює облік декларацій про провадження господарської діяльності у сфері космічної діяльності;
  • організовує розроблення та функціонування Системи сертифікації космічної техніки України (УкрССКТ);
  • здійснює реєстрацію космічної техніки та ін.

Що було раніше

Цього тижня стало відомо, що до кінця 2021 року американська компанія SpaceX Ілона Маска має вивести на орбіту український супутник “Січ 2-30”. Державне підприємство “Конструкторське бюро „Південне“ ім. М.К. Янгеля” уклало відповідний контракт і надало аванс.

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