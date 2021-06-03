В Україні хочуть розмежувати повноваження між органами влади у сфері космічної діяльності

Деталі

Згідно з пояснювальною запискою, документом пропонується запровадити чітке розмежування повноважень між органами державної влади у сфері космічної діяльності, а саме: Міністерством з питань стратегічних галузей промисловості України, Міністерством оборони України та Державним космічним агентством України.

Зокрема, пропонується визначити наступний статус Державного космічного агентства: “Державне космічне агентство України є центральним органом виконавчої влади зі спеціальним статусом, який забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері космічної діяльності. Діяльність Державного космічного агентства України спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України”.

Також пропонується визначити повноваження Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості України, які полягатимуть у здійсненні нагляду за:



космічною діяльністю в Україні та під юрисдикцією України поза її межами;



виконанням відповідними суб’єктами заходів Загальнодержавної цільової, науково-технічної, космічної програми;



забезпеченням суб’єктів космічної діяльності в Україні нормативно-правовими актами відповідно до статті 8 цього Закону;



підготовкою та реалізацією міжнародних проектів у сфері дослідження та використання космічного простору;



за станом зовнішньоекономічних відносин України з іншими державами в галузі космічної діяльності;



підготовкою міжнародних договорів України та ін.



Удосконалено правове регулювання взаємодії Державного космічного агентства та Міністерства оборони України, а також визначено повноваження Державного космічного агентства України, зокрема ДКА:



здійснює державний нагляд (контроль) за дотриманням суб’єктами космічної діяльності України приватної форми власності законодавства про космічну діяльність в Україні в порядку, передбаченому Законом України “Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності”;



забезпечує створення та експлуатацію наземного і космічного сегментів супутникових систем зв’язку, мовлення та дистанційного зондування Землі, контролю і аналізу космічної обстановки, координатно-часового та навігаційного забезпечення;



забезпечує разом з міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади України експлуатацію, підтримку та вдосконалення об’єктів космічної діяльності;



здійснює облік декларацій про провадження господарської діяльності у сфері космічної діяльності;



організовує розроблення та функціонування Системи сертифікації космічної техніки України (УкрССКТ);



здійснює реєстрацію космічної техніки та ін.



Що було раніше

Цього тижня стало відомо, що до кінця 2021 року американська компанія SpaceX Ілона Маска має вивести на орбіту український супутник “Січ 2-30”. Державне підприємство “Конструкторське бюро „Південне“ ім. М.К. Янгеля” уклало відповідний контракт і надало аванс.