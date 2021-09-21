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В Украине хотят усилить защиту прав работников

В Украине хотят усилить защиту прав работников

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 21 сентября. УНН. Верховная Рада Украины приняла за основу в первом чтении законопроект № 5266 об усилении защиты прав работников. За проголосовали 296 народных депутатов, передает корреспондент.

Детали

Законопроектом предлагается:

  • предусмотреть возможность заключения коллективного договора физическими лицами, использующими наемный труд, распространение действия положений отраслевого соглашения на всех работодателей отрасли;
  • установить обязанность работодателя знакомить работника с текстом коллективного договора, изменениями и дополнениями к нему, обязанность сторон обеспечить беспрепятственный доступ к тексту договора, возможность его копирования, обязанность сторон коллективного договора информировать о его заключения и внесения в нее изменений непосредственно заинтересованных в этом субъектов;
  • установить срок действия условий коллективного договора не менее года в случае реорганизации, смены собственника юридического лица, обособленного структурного подразделения юридического лица. Коллективный договор сохраняет силу в течение всего срока проведения ликвидации работодателя;
  • привести нормы национального законодательства в соответствие с международным в части ведения переговоров на добровольной основе;
  • установить обязательства для работодателей предоставлять сообщение о запланированном массовом увольнении профсоюзному представителю;
  • усилить ответственность за нарушение порядка уведомления работодателем профсоюзов о массовом увольнении.

Отмечается, что в законодательство включаются нормы, в частности по недопущению дискриминации в объявлениях по трудоустройству, а также предоставление права лицам, подвергшимся дискриминации обратиться в суд с заявлением о восстановлении нарушенных прав, возмещении материального и морального вреда.

“Запрещается в рекламе о вакансиях (прием на работу) выдвигать требования по признакам расы, цвета кожи, возраста, пола, состояния здоровья, инвалидности, подозрения или наличия заболевания ВИЧ/СПИД, сексуальной ориентации, политических, религиозных и других убеждений, членства в профессиональных союзах или других общественных объединениях, этнического и социального происхождения, семейного и имущественного положения, места жительства, по языковым и другим признакам, не связанным с характером работы или условиями ее выполнения”, — говорится в проекте закона.

Добавим

21 сентября Верховная Рада Украины поддержала в первом чтении проект закона № 5388 по дерегуляции трудовых отношений.

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