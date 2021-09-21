ВР хоче спростити процедуру укладення трудового договору
Київ • УНН
КИЇВ. 21 вересня. УНН. Верховна Рада України у вівторок підтримала в першому читанні проект закону № 5388 щодо дерегуляції трудових відносин. Рішення підтримало 244 нардепи, передає кореспондент УНН.
Цитата
“Урядовим законопроектом передбачено внесення змін до кодексу, який регулює законів про працю в Україні, яким спрощується процедура укладення строкового трудового договору та проходження випробування. Цей законопроект встановлює різницю між строковим і безстроковим трудовим договором. Відповідно встановлюється, що строкові договори можуть укладатись на термін, але не більше ніж 5 років — це європейська практика”, — сказала голова комітету ВР з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів, нардеп Галина Третьякова, представляючи законопроект у парламенті.
“У зв’язку з тим що урядовий законопроект стимулює роботодавців до легального оформлення трудових відносин, створює передумови для більш ефективного дотримання законодавства про працю, передбачає встановлення зручного режиму робочого часу та відпочинку, а також ефективне використання періоду відпустки, комітет за результатами розгляду вказаних законопроектів рекомендував парламенту підтримати законопроект 5388”, — додала вона.
Деталі
Згідно з пояснювальною запискою, проектом акту спрощується процедура укладення строкового трудового договору та проходження випробування при прийнятті на роботу, оптимізується порядок надання роботодавцем інформації працівникові про умови, що застосовуються до трудового договору, а також виключається необхідність погодження припинення трудових відносин у ряді випадків з представниками професійних спілок та ін.
Проектом також пропонується привести норми Кодексу законів про працю України у відповідність до вимог зазначеної Директиви.
Водночас, згідно з проектом закону, з Кодексу законів про працю України пропонується вилучити низку статей, серед іншого статтю про розірвання трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого ним органу за попередньою згодою виборного органу первинної профспілкової організації.
Додамо
Раніше Верховна Рада ухвалила законопроект № 3486 щодо соціального захисту населення в період карантину через коронавірус.