ВР хочет упростить процедуру заключения трудового договора

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 21 сентября. УНН. Верховная Рада Украины во вторник поддержала в первом чтении проект закона № 5388 по дерегуляции трудовых отношений. Решение поддержало 244 нардепа, передает корреспондент УНН.

Цитата

“Правительственным законопроектом предусмотрено внесение изменений в кодекс, регулирующий законы о труде в Украине, которым упрощается процедура заключения срочного трудового договора и прохождения испытания. Этот законопроект устанавливает разницу между срочным и бессрочным трудовым договором. Соответственно устанавливается, что срочные договоры могут заключаться на срок, но не более 5 лет — это европейская практика”, — сказала председатель комитета ВР по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов, нардеп Галина Третьякова, представляя законопроект в парламенте.

“В связи с тем, что правительственный законопроект стимулирует работодателей к легальному оформлению трудовых отношений, создает предпосылки для более эффективного соблюдения законодательства о труде, предусматривает установление удобного режима рабочего времени и отдыха, а также эффективное использование периода отпуска, комитет по результатам рассмотрения указанных законопроектов рекомендовал парламенту поддержать законопроект 5388”, — добавила она.

Детали

Согласно пояснительной записке, проектом акта упрощается процедура заключения срочного трудового договора и прохождения испытания при приеме на работу, оптимизируется порядок предоставления работодателем информации работнику об условиях, применяемых к трудовому договору, а также исключается необходимость согласования прекращения трудовых отношений в ряде случаев с представителями профессиональных союзов и др.

Проектом также предлагается привести нормы Кодекса законов о труде Украины в соответствие с требованиями указанной Директивы.

В то же время, согласно проекту закона, из Кодекса законов о труде Украины предлагается изъять ряд статей, в том числе статью о расторжении трудового договора по инициативе собственника или уполномоченного им органа по предварительному согласию выборного органа первичной профсоюзной организации.

Добавим

Ранее Верховная Рада приняла законопроект № 3486 касательно социальной защиты населения в период карантина из-за коронавируса.

Украинские Национальные Новости

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