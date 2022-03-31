В Украине инициируют изъятие еще более 170 вагонов, принадлежащих россии и беларуси
Киев • УНН
КИЕВ. 31 марта. УНН. Сотрудники ГБР обнаружили в Ивано-Франковской области 176 железнодорожных вагонов, принадлежащих субъектам хозяйственной деятельности россии и беларуси и инициируют их изъятие, передает УНН со ссылкой на ГБР.
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"... сотрудники ГБР обнаружили в Ивано-Франковской области 176 железнодорожных вагонов, принадлежащих субъектам хозяйственной деятельности россии и беларуси", - говорится в сообщении.
Кроме того, в ГБР сообщили, что инициируют изъятие обнаруженных вагонов.
Ранее
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о конфискации имущества и объектов России и ее резидентов на территории Украины, о чем стало известно 10 марта.
15 марта Укрзализныця сообщила, что начинает национализацию российских вагонов, находящихся в Украине. Прежде всего речь идет о более трех тысячах вагонов, в частности, компаний ВТБ-Лизинг, Сбербанк Лизинг, ВТБ-Лизинг, Газпромтранс и других, сообщил председатель правления компании Александр Камышин.