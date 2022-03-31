В Україні ініціюють вилучення ще понад 170 вагонів, що належать росії та білорусі
Київ • УНН
КИЇВ. 31 березня. УНН. Працівники ДБР виявили у Івано-Франківській області 176 залізничних вагонів, що належать суб’єктам господарської діяльності росії та білорусі та ініціюють їх вилучення, передає УНН із посиланням на ДБР.
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"...працівники ДБР виявили у Івано-Франківській області 176 залізничних вагонів, що належать суб’єктам господарської діяльності Росії та Білорусі", - йдеться у повідомленні.
Крім того, у ДБР повідомили, що ініціюють вилучення виявлених вагонів.
Раніше
Президент України Володимир Зеленський підписав закон про конфіскацію майна та об’єктів Росії та її резидентів на території України, про що стало відомо 10 березня.
15 березня Укрзалізниця повідомила, що розпочинає націоналізацію російських вагонів, які перебувають в Україні. Передусім йдеться про понад три тисячі вагонів, зокрема, компаній ВТБ-Лізинг, Сбербанк Лізинг, ВЕБ-Лізинг, Газпромтранс та інших, повідомив голова правління компанії Олександр Камишін.