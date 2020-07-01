В Украине к ослаблению карантина не готовы 11 областей и Киев - Минздрав
Киев • УНН
КИЕВ. 1 июля. УНН. В Украине, по состоянию на 1 июля, город Киев и еще 11 областей не соответствуют целевым показателям, необходимых для перехода к следующему этапу ослабления карантина. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные Министерства здравоохранения Украины.
По данным Минздрава, к ослаблению карантина не готовы город Киев, Волынская, Донецкая, Закарпатская, Ивано-Франковская, Львовская, Одесская, Ровенская, Харьковская, Хмельницкая, Черновицкая, Черниговская области, а также оккупированные город Севастополь и АР Крым (из-за отсутствия данных).
"Переход областей к следующему этапу карантина, который предусматривает ослабление карантина, возможен при условии соответствия эпидситуации в области определенным критериям. Эти критерии отражают контроль за передачей вируса, уровень способности лечебной сети, учреждений эпидемиологического профиля и системы здравоохранения в целом противодействовать распространению острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2 и, соответственно, позволяют контролировать эпидемическую ситуацию на достигнутом на текущую дату уровне", - сказано в сообщении.
Напомним, в Минздраве назвали регионы с наибольшим суточным приростом больных на COVID-19.