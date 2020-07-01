У МОЗ назвали регіони з найбільшим добовим приростом хворих на COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 1 липня. УНН. В Україні за останню добу найбільша кількість підтверджених випадків коронавірусного захворювання COVID-19 зареєстрована у Львівській, Закарпатській та Рівненській областях. Про це під час брифінгу повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов, передає кореспондент УНН.
"Якщо говорити у розрізі регіонів, то за останню добу найбільша кількість зареєстрованих випадків зафіксовано у Львівській області – 143, Закарпатській області – 72 та Рівненській області – 72", - зазначив він.
За даними "Коронавірусу у регіонах", всього в Україні 44 998 випадки COVID-19: нових - 664, одужало - 19 564 (+449 за добу), померло - 1 173 (+14 за добу), підозри - 89 933 (+972 за добу).
Загалом випадки виявлено:
▪️ Вінницька область — 1 876 (+12);
▪️ Волинська область — 2 427 (+59);
▪️ Дніпропетровська область — 1 090 (+3);
▪️ Донецька область — 484 (+3);
▪️ Житомирська область — 1 408 (+4);
▪️ Закарпатська область — 2 961 (+72);
▪️ Запорізька область — 572 (0);
▪️ Івано-Франківська область — 2 438 (+43);
▪️ Кіровоградська область — 647 (+1);
▪️ м. Київ — 5 138 (+101);
▪️ Київська область — 2 610 (+25);
▪️ Львівська область — 5 578 (+143);
▪️ Луганська область — 80 (0);
▪️ Миколаївська область — 447 (+3);
▪️ Одеська область — 1 712 (+14);
▪️ Полтавська область — 319 (+5);
▪️ Рівненська область — 3 784 (+72);
▪️ Сумська область — 297 (0);
▪️ Тернопільська область — 1 930 (+11);
▪️ Харківська область — 2 169 (+35);
▪️ Херсонська область — 193 (+2);
▪️ Хмельницька область — 805 (+2);
▪️ Чернівецька область — 4 850 (+49);
▪️ Черкаська область — 645 (+3);
▪️ Чернігівська область — 538 (+2);
Нагадаємо, в Україні вже майже 45 тис. випадків COVID-19.