У МОЗ назвали регіони з найбільшим добовим приростом хворих на COVID-19

"Якщо говорити у розрізі регіонів, то за останню добу найбільша кількість зареєстрованих випадків зафіксовано у Львівській області – 143, Закарпатській області – 72 та Рівненській області – 72", - зазначив він.

За даними "Коронавірусу у регіонах", всього в Україні 44 998 випадки COVID-19: нових - 664, одужало - 19 564 (+449 за добу), померло - 1 173 (+14 за добу), підозри - 89 933 (+972 за добу).

Загалом випадки виявлено:

▪️ Вінницька область — 1 876 (+12);

▪️ Волинська область — 2 427 (+59);

▪️ Дніпропетровська область — 1 090 (+3);

▪️ Донецька область — 484 (+3);

▪️ Житомирська область — 1 408 (+4);

▪️ Закарпатська область — 2 961 (+72);

▪️ Запорізька область — 572 (0);

▪️ Івано-Франківська область — 2 438 (+43);

▪️ Кіровоградська область — 647 (+1);

▪️ м. Київ — 5 138 (+101);

▪️ Київська область — 2 610 (+25);

▪️ Львівська область — 5 578 (+143);

▪️ Луганська область — 80 (0);

▪️ Миколаївська область — 447 (+3);

▪️ Одеська область — 1 712 (+14);

▪️ Полтавська область — 319 (+5);

▪️ Рівненська область — 3 784 (+72);

▪️ Сумська область — 297 (0);

▪️ Тернопільська область — 1 930 (+11);

▪️ Харківська область — 2 169 (+35);

▪️ Херсонська область — 193 (+2);

▪️ Хмельницька область — 805 (+2);

▪️ Чернівецька область — 4 850 (+49);

▪️ Черкаська область — 645 (+3);

▪️ Чернігівська область — 538 (+2);

Нагадаємо, в Україні вже майже 45 тис. випадків COVID-19.